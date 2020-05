Tämä maa otti käyttöön maailman tiukimmat koronarajoitukset ennen yhtäkään tartuntaa: "Meillä ei ole mitään syötävää"

Maaliskuussa Väli-Amerikan valtiossa El Salvadorissa koulut suljettiin, kokoontumiset kiellettiin ja rajat laitettiin kiinni.

Koko maa asetettiin karanteeniin ja asukkaat käskettiin pysymään kodeissaan. Kaikille ulkomailta tulevat asetettiin karanteeniin 30 päiväksi, tuplasti pidemmäksi aikaa kuin naapurimaissa. Sen jälkeen kaupunkien kaduille jalkautuivat sotilaat.

– Kuten en myöntyisi vaatimukseen, joka käskisi minun tappaa salvadorilaisia, en myöskään myönny vaatimukseen, joka käskisi minun antaa heidän kuolla, presidentti Bukele julisti Los Angeles Timesin mukaan tuolloin.

Aluksi presidentin toimet saivatkin laajasti tukea, mutta nyt tilanne on hieman muuttunut. Kun katsotaan kevättä taaksepäin, El Salvadorin poikkeustoimet vaikuttavat erityisen rajuilta vain ennakoiviksi toimenpiteiksi.

Monet muut maat ovat myös ottaneet poikkeustoimia käyttöönsä, mutta toisin kuin niissä, El Salvadorissa ei ollut yhtäkään vahvistettua tapausta rajoitusten astuttua voimaan.

Ruoasta on pulaa

Kuten monessa muussakin Väli-Amerikan maassa, myös El Salvadorissa on raportoitu ruokapulaa kriisin aikana. Ihmiset ottavat yhä enemmän riskejä ja rikkovat rajoituksia saadakseen ruokaa pöytään.

Maaliskuun lopulla kansalaiset protestoivat kaduilla vaatien apua hallinnolta, mutta saivat vastaukseksi vain kyynelkaasua.

– Meillä ei ole mitään syötävää, sanoi katumyyjä Maria del Carmen, joka osoitti tuolloin mieltään hallintorakennuksen ulkopuolella, uutistoimisto Reuters raportoi.

– Minulla ei ole puhelinta. Minulla ei ole mitään, sanoi hän kyyneleet silmissään paikallislehdille.

Economist-lehden mukaan pelkästään huhtikuun alusta lähtien maassa on pidätetty 2 394 ihmistä rajoitusten rikkomisen perusteella.

Presidenttiä syytetään ihmisoikeusloukkauksista

El Salvadorin 38-vuotias oikeistolainen presidentti Nayib Bukele astui valtaan vasta heinäkuussa 2019. Aiemmin hän oli pääkaupunki San Salvadorin pormestari, ja kivunnut arvoasemassaan nopeasti.

Hän on tunnettu tiukoista otteistaan maan järjestäytyneitä rikollisjengejä kohtaan. Heti kriisin alussa hän ilmoitti jengien yrittävän hyötyä pandemiatilanteesta ja julisti ”sodan” heitä vastaan.

Jengiväkivalta on vakava ongelma El Salvadorissa, joka on taistellut rikollisuuden hillitsemiseksi. Kuitenkin presidentin toimien on katsottu rikkovan ihmisoikeuksia, ja mahdollisesti jopa lisäävän jengiväkivaltaa.

Satoja vankeja kerättiin tiiviisti yhteen pelkissä alusvaatteissaan. Sellien kurkistusikkunat suljettiin täysin metallisilla levyillä, ja vangit istuivat pienissä tiloissa 23 tuntia päivässä vihollisjengien edustajien kanssa.

– Vangit eivät tule näkemään ”yhtäkään auringonsädettä”, julisti maan vankiloista vastaava Osiris Luna Meza.

Vankilat merkittäviä tautipesäkkeitä

Presidentti julkaisi kuvia vangeista Twitterissä, josta ne lähtivät nopeasti kiertämään. Ihmiset raivostuivat. Ihmisoikeusjärjestöt ja kansainvälinen yhteisö tuomitsivat vankien kohtelun epäinhimillisenä.

Asiaa pahensi se, että vankiloiden pelätään muutenkin aiheuttavan merkittävän tartuntariskin Pohjois-, Etelä- ja Väli-Amerikan täysissä vankiloissa. Harvoissa on tarjolla lääkinnällistä hoitoa, ja naapurimaissa vangit ovat osoittaneet mieltään avun saamikseksi koronaa varten.

– Presidentti Bukelen kova ote rikollisuuteen asettaa ironisesti vieläkin useamman tartuntavaaraan – pidätyskeskusten sisä- ja ulkopuolella, sanoi ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin Amerikan valtioiden pääsihteeri José Miguel Vivanco.

Tartuntariski vankiloissa on huomattavasti korkeampi kuin muualla yhteiskunnassa. Tutkivan journalismin julkaisun The Conversationin mukaan maan vankiloissa levisi tuberkuloosi jopa viisi kertaa muuta maata nopeammin vuonna 2016.

Tartunnat kasvavat nopeasti

Nyt toukokuun puolessa välissä El Salvadorissa on vahvistettu hieman yli 1300 koronavirustartuntaa ja 27 kuolemaa. On todennäköistä, että tartuntoja on ollut jo aiemmin, mutta testaus ei ole ollut vaaditulla tasolla.

Tartunnat ovat kuitenkin kasvaneet nopeasti viimeisen kuukauden aikana, kuten myös kuolemat. Kuun alussa rajoituksia tiukennettiin entisestään, ja esimerkiksi julkinen liikenne kiellettiin.

El Salvadorissa asuu noin 6,5 miljoonaa ihmistä, ja pinta-alaa maalla on 20 041 neliökilometriä, eli suunnilleen saman verran kuin Kainuun kunnalla. Maa on siis huomattavasti Suomea tiheämmin asutettu.

Koventuva ote parlamentista

Presidentti Bukelen mielestä maan tähän mennessä kurissa pysynyt tautitilanne on tiukkojen rajoitusten ansiota, ja myös kansalaisten keskuudessa suosion on mitattu olevan noin 80 prosentin luokkaa. Toisaalta maan galluppien luotettavuutta on myös kyseenalaistettu huomattavasti.

Presidentti on poikkeuslain varjolla ottanut suuremman otteen maan parlamentista. Presidentin sukulaisia on jo aiemminkin nostettu merkittäviin poliittisiin tehtäviin. Ihmisoikeusjärjestöt edelleen peräänkuuluttavat apua nälkäiselle ja rahattomalle kansalle.