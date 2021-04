Suomen kansa ensin -puolueen ex-puheenjohtaja repi Koraania Narinkkatorilla – sai useita syytteitä uskonrauhan rikkomisesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Tältä osin syytteessä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on myös toinen puolueen eduskuntavaaliehdokas.

Sana matu tarkoittaa yleensä "maahantunkeutujaa" ja on halventava nimitys maahanmuuttajille.

– Kuvaparin yläkuvassa on vaaleaihoinen perhe idyllisessä puistomaisemassa. Alakuvassa on tummalle taustalle kuvattu kadulla liekehtivä tulipalo ja lyömäase kädessä kulkeva tumma hahmo. Alemmassa kuvassa etualalle on lisätty piirroskuva mustaan burkaan pukeutuneesta muslimista, syyttäjän haastehakemuksessa kerrotaan.