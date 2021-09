Ex-kaupunginvaltuutetulle vaaditaan ehdollista vankeutta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan Oulussa – syyttäjän mukaan sakot eivät enää riitä

Syytteessä on kyse viime vuoden helmikuun tapahtumista. Kaupunginvaltuutettu Junes Lokka jätti Oulun valtuustolle kirjallisesti ja suullisesti esityksen, jossa sanottiin, että "Esitän, että Turvallinen Oulu -hanke hylätään ja että rahoilla edistetään kunnasta muuttoa ja palkataan äärioikeistolaisia kuolemanpartioita".

Putosi valtuustosta kesän kuntavaaleissa

Syyttäjä vaatii, että Lokka on tuomittava vähintään kahden kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Syyttäjän mukaan sakkorangaistusta ei voida enää pitää riittävänä rangaistuksena ottaen huomioon, että Lokka on jo kahdesti aiemmin tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Lokan aiemmista kiihottamistuomioista yksi on lainvoimainen ja toisesta on haettu valituslupaa korkeimmasta oikeudesta, missä asian käsittely on kesken. Tuomiot liittyvät Lokan netissä julkaisemiin kirjoituksiin ja videoihin.