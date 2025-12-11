Tapiolan urheilupuistoon Espooseen on määrä tulla noin 6 000 katetun istumapaikan jalkapallostadion.
Espoon kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehnyt Jatke Toimitilat Oy tiedotti torstaina, että rakentamisen arvioidaan alkavan ensi syksynä. Stadionin on määrä olla valmis vuonna 2029.
– Urakkasopimuksen allekirjoituksen myötä olemme taas askeleen lähempänä uudistunutta Tapiolan urheilupuistoa, Tapiolan projektinjohtaja Jarmo Kulmala Espoon kaupungilta sanoi tiedotteessa.
Stadionin kanssa samaan kortteliin tullee 90 asuntoa.
Juttu jatkuu kuvan alla.
Suuntaa-antava havainnekuva Tapiolan urheilupuistoon rakennettavasta jalkapallostadionista.Arkkitehtitoimisto HKP
Honka pelasi Tapiolan urheilupuistossa Veikkausliigaa vielä kaudella 2023. Talousongelmista kärsinyt Hongan taustayhtiö Esport Honka Oy asetettiin saman vuoden marraskuussa konkurssiin.
Espoolaisseuran miesten edustusjoukkue on nykyään neljänneksi korkeimmalla sarjatasolla Kakkosessa. Hongan naiset pelaavat Kansallisessa Ykkösessä.