Viidelle kotimaan lentoreitille tulee liikennöintivelvoite – lennot jatkuvat ensi vuonna näille kentille

Liikennöintivelvoite on voimassa ensi vuoden huhtikuusta vuoden loppuun saakka.

Finnair on aiemmin kertonut Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin ja Kokkolan lentojen päättyvän maaliskuussa.

– Olemme Traficomissa katsoneet, että liikennöintivelvoitteen asettaminen näiden viiden yhteysvälin osalta on tällä hetkellä välttämätöntä, jotta alueiden taloudellinen ja sosiaalinen kehitys voidaan turvata, johtaja Pipsa Eklund kertoo tiedotteessa.

Julkisen palvelun velvoitteella on tarkoitus varmistaa Helsingin ja näiden viiden alueen saavutettavuus nykytilanteessa. Myös Savonlinnaan tullaan asettamaan liikennöintivelvoite. Kotimaan lentoliikenteen tukeminen ja palveluvelvoitteen asettaminen on mahdollista EU:n lentoliikenneasetuksen nojalla.

Tarkoituksena kilpailuttaa lentoyhtiöt

Traficomin tarkoituksena on kilpailuttaa näille yhteysväleille lentoliikennetoimija, jolle on mahdollista asettaa julkinen palveluvelvoite. Kaikkien EU:n lentoliikenteen harjoittajien on mahdollista osallistua kilpailutukseen, jos ne katsovat voivansa pystyä tarjoamaan julkisen palveluvelvoitteen kriteerien mukaisia yhteyksiä.