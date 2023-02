Suomalaishiihtäjät painoivat finaaliin, että heilahti: MTV seuraa MM-hiihtoja

Kello 13.22: On selvää, että Suomi etenee heittämällä finaaliin myös miehissä. Suomi yhä viidentenä listalla, eikä yksikään jäljellä olevista maista tule terävintä kärkeä uhkaamaan.

Kello 13.19: Kläbo on myös maalissa nopein. Äskettäin maaliin tullut Mäki on iskenyt yhdeksänneksi nopeimman ajan, 5,8 sekuntia Kläbosta.

Kello 13.18: Joni Mäeltä oiva aloitus. Hän on 0,9 kilsassa kahdeksantena, 3,5 sekuntia Kläbosta. Moilasella on kyseisen kohdan 11. nopein noteeraus, +4,5.

Kello 13.17: Kläbo on porhaltanut kärkiajan 0,9 kilometrin väliaikaan. Hänen vetonsa on siinä kohtaa 1,7 sekuntia nopeampi kuin kohdassa toisena olevalla Puolan Maciej Staregalla.

Kello 13.12: Miehissä on huomattavasti naisia tiukempaa. 15 maata ovat ensimmäisen aallon jälkeen 8,1 sekunnin sisällä ja 16. maa on 8,2 sekuntia kärkeä perässä. Ylenpalttiseen löysäilyyn ei miesten toisen aallon kärkihiihtäjilläkään ole varaa, vaikkei kaikkea tarvitsekaan puristaa vielä irti.

Miesten ensimmäinen aalto on kohta saatu maaliin. Maaliviivan on ylittänyt 30 hiihtäjää.

Puolan Staregan kakkosaika on jokseenkin yllättävä.

Kello 13.03: Moilanen on maalissa. Suomalaislupaus on ajallaan neljäntenä, neljä sekuntia kärkiajan tehnyttä Golbergia hitaampana. Moilasta ei näyttänyt hengästyttävän yhtään.

Kello 12.56: Naisten karsintavaihe on taputeltu. Jatkoon etenevät seuraavat maat:

Kello 12.50: Suomi on kokonaistuloksissa neljäntenä, ei mitään hätää jatkopaikan kanssa. Karsinnan kuuden kärki erottuu selkeästi muista, ja kyseessä ovat nämä maat:

Seitsemäntenä kokonaisajassa oleva Puola on kuutosta Sveitsiä yli 10 sekuntia perässä.

Kello 12.49: Pärmäkoski ei varsinaisesti hevostellut, vaan näytti säästelleen voimiaan. Hän on 7,33 sekuntia Sundlingia hitaampi, 12. nopeimpana. Kyllä tämä Suomelta jatkoon riittää.

Kello 12.47: Pärmäkosken aloitus on maltillinen. Hän on neljä sekuntia Sundlingia hitaampi 0,9 sekunnin kohdalla, yhdeksänneksi nopeimpana.

Kello 12.46: Sundling painaa 0,9 kilometrin väliaikaan tähän asti nopeimman vedon, 0,5 sekunnin erolla Joensuuhun, jonka aika on kyseisessä kohtaa toisena.

Kello 12.40: Joensuun aika on edelleen toiseksi paras. Voisi sanoa, että Pärmäkoskelta tulee riittämään perusveto eikä kaikkea tarvitse rutistaa ladulle vielä karsinnassa.

Kello 12.38: 19 hiihtäjää on sivakoinut toistaiseksi karsinnan ykkösaallosta maaliin.

Kello 12.37: Naisissa on kaikkiaan 26 joukkuetta. Niistä 15 etenee siis jatkoon.

Kello 12.35: Joensuu tulee hyvin myös loppuun asti. Hän kihauttaa tässä kohtaa toiseksi nopeimman ajan, 1,68 sekuntia Digginsiä hitaampana. Maaliin on sivakoinut yhdeksän naista.

Kello 12.33: Joensuu on avannut vauhdikkaasti. Hän kellottaa kärkiajan 0,9 kilometriin: 2.04,4. Yhdysvaltain Jessie Diggins toisena 0,3 sekunnin erolla.

Kello 12.31: Nyt matkalla on myös Jasmi Joensuu!

Kello 12.30: Karsintavaihe on käynnissä. Sen avaa Ruotsin Emma Ribom, joka on ensimmäisenä matkalla.

Kello 12.25: MTV Urheilun toimittaja Ossi Karvonen raportoi olosuhteista paikan päältä: Planicassa on sunnuntaina huomattavasti aiempaa talvisemmat olosuhteet. Yön aikana satoi lunta ainakin 10–15 senttiä, minkä lisäksi lämpötila on asteen pari pakkasen puolella. Sää on pilvipoutainen.