Maailman suosituin hävittäjä, Hornetin isoveli, Naton vakiohävittäjä... Tällaisia ovat Suomen viisi hävittäjäehdokasta

Tarjouskilpailussa ovat mukana Ruotsin Gripen, ranskalainen Rafale, yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon sekä amerikkalaiset Super Hornet ja F-35.



Hävittäjähankkeen hintakatto on 10 miljardia euroa, eli liki kolme kertaa nykyisten Hornet-hävittäjien hinta. Tästä huolimatta Suomen hävittäjien määrä ei todennäköisesti nouse vaan saattaa jopa supistua.



Kaikki Suomen ehdokaslistalla olevat hävittäjät lasketaan maailman parhaiden hävittäjien top10-listalle, mutta parhaaksi arvioitu hävittäjä on joukosta poissa: Maailman parhaaksi hävittäjäksi on lukuisissa vertailuissa useina vuosina valittu amerikkalainen F-22 Raptor-hävittäjä, mutta sitä Yhdysvallat ei myy ulkomaille.



Saab Gripen E (Ruotsi)



Pääkäyttäjät: Ruotsi 60, Brasilia 36

Yhteensä: 96

Saab Gripen E on Ruotsin vanhojen Gripen C/D-hävittäjien parannettu versio joka on suunniteltu elektroniseen sodankäyntiin. Polttoainesäiliö ja kantokyky ovat kasvaneet, tutkat ja tietokoneet on päivitetty sopimaan elektroniseen sodankäyntiin. Suurin käyttäjä on Ruotsi, jossa on 60 Gripeniä. Tämä tarkoittaa myös, että Gripenit ovat ehdokkaista pienin hävittäjälinja tuotantolaajuudeltaan- maailmanlaajuisesti alle sata hävittäjää. Ruotsalaisuudestaan huolimatta Gripen ei ole tällä hetkellä Pohjolassakaan yleisin hävittäjähankinta, vaan amerikkalainen Lockheed Martin F-35.



Dassault Rafale (Ranska)



Pääkäyttäjät:

Ranska 171, Egypti 36

Yhteensä 279

Dassault Rafale on neljännen sukupolven suihkuhävittäjä, joka on kehitetty Ranskan ilmavoimille ja laivastolle. Suomi harkitsee ilmavoimaversiota. Se on kehityshistorialtaan sukua Eurofighter Typhoonille. Plussaa on erinomainen elektronisen sodankäynnin kyky. Rafalessa on ainoana eurooppalaisena elektronisesti keilaava tutka. Rafalessa on myös suuri asekuormakyky.



Eurofighter Typhoon (Iso-Britannia)

Pääkäyttäjät:

Saksa 128

Britannia 103

Yhteensä 533





Eurofighter Typhoon on ranskalaisen serkkunsa Rafalen sukulainen ja muistuttaa sitä monin tavoin. Kone on kaksimoottorinen, kolmion muotoisilla deltasiivillä ja etusiivillä varustettu hävittäjä. Se on kantokyvyltään vahvin näistä ehdokkaista. Myös kaksimoottorisuus tekee siitä jossain määrin kestävämmän kuin yksimoottorisista kilpailijoistaan. Eurofighterin takana on mm. Airbus-lentokoneyhtiö ja Nato. Eurofighteria onkin luonnehdittu mm. Naton ilmapuolustuksen selkärangaksi Euroopassa. Sekä Eurofighteria että Rafalea on kuitenkin luonnehdittu myös pikkuhiljaa vanhentuvaksi teknologiaksi.

Super Hornet (Yhdysvallat)



Pääkäyttäjät:

Yhdysvallat 650

Australia 24

Yhteensä 702



Super Hornet on Yhdysvaltain laivaston käyttämä hävittäjä, sen taustalla on Boeing-koneyhtiö. Se on Suomen nykyisten Hornet-hävittäjien isoveli, noin 20 prosenttia suurempi ja kantokykyisempi. Ohjaamo on kooltaan kuitenkin ennallaan. Nykyisiin Horneteihin verrattuna Super Horneteissa on yksi ripustuspiste lisää sekä uudentyyppiset tietokoneet.



Lockheed Martin F-35 (Yhdysvallat)



Pääkäyttäjät:

Yhdysvallat 2456

Japani 147

Yhteensä 3083



Lockheed Martin F-35, Yhdysvaltojen ja Britannian yhteinen viidennen sukupolven suihkuhävittäjä. Se tarkoittaa, että siihen ei tarvitse erikseen ripustaa järjestelmiä vaan ne on sisäänrakennettuna. Tämä taas vähentää koneen näkyvyyttä tutkissa.