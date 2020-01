Ilmavoimat testaa Hornet-seuraajat Suomessa – asiantuntija arvioi niistä ensimmäisen: "Eurofighter ei täytä Suomen vaatimuksia"

– Eurofigherin suunnittelu ilmaherruuskoneeksi alkoi 1980-luvulla. Vasta 2010-luvulla tulivat muut ominaisuudet. Kone on erittäin nopea ja pääsee korkeimmalle ehdokkaista, ja sen teho-painosuhde on paras. Sen vahvuuksiin kuuluu myös kypäränäyttö, pimeänäkö ja asevalikoimasta tulee todella nykyaikainen, luonnehtii Eurofighteria toimittajakirjailija Pentti Perttula Siivet-lehdestä.

Eurofighter Typhoon on yleiseurooppalainen hävittäjä, jota valmistavat brittiläinen BAE Systems, Airbus ja Leonardo.

Epäilyja käyttöiästä

Perttulan mukaan toinen huono puoli on koneen lentoranka, eli runko.

–Se on sertifioitu tällä hetkellä vain 6 000 tuntiin. Suomi hakee konetta, jossa luku olisi 8 000 tuntia, jotta se riittäisi 30 vuoden käyttöikään ja se ei riitä, Perttula huomauttaa.

– Tuntimäärää yritetään kuitenkin nostaa ja uudelleensertifiointi on todennäköisesti käynnissä.

– Eurofighter saavuttaa konetyyppinä huippunsa 2025-30, ja mikä sen kehitypotentiaali sen jälkeen on, on mielestäni se isoin kysymys. Brittien mukaan saksalaisosapuolella on kehityshalua, Perttula tiivistää.