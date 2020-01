”Erittäin tehokas, nousee kentältä rakettimaisesti, kallis huoltaa” – Tällainen on Hornetin seuraajaehdokas Eurofighter Typhoon

Monien arvioiden mukaan Eurofighter on tehokkaimpia tai jopa tehokkain kone tämänhetkisistä ehdokkaista. Se muun muassa kykenee periaatteessa nousemaan kentältä rakettimaisesti lähes pystysuoraan.

– Tämä juuri kertoo, kuinka paljon työntövoimaa siinä on, vakuuttaa Eurofighteria Suomeen markkinoivan yhtiön neuvonantaja Piers Dudley.

– Se on mahtava, ketterä kone, joka selvittää huoletta 9 G:n kiihtyvyyden.

– Se on totta että Eurofighter on erittäin tehokas, siinä on suuri työntövoima-painosuhde joka siis tarkoittaa sitä että pystytään sitten aika jyrkilläkin kulmilla nousemaan, myöntää myös Satakunnan lennoston komentaja Aki Heikkinen.