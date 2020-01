Hornet-seuraajien testit jatkuvat ranskalaisella Dassault Rafalella – tällainen hävittäjä on

– Rafale suunniteltiin alun perinkin monitoimihävittäjäksi, kun Ranska halusi omille teilleen Eurofighter-hankkeesta. Se on täysin Ranskan ilmailuteollisuuden tuote, kaksimoottorinen hävittäjä, joka voi kantaa myös ydinaseen, luonnehtii Siivet-lehden ilmailuasiantuntija Pentti Perttula.

– Rafale tähdättiin sekä ilma-, että merivoimien käyttöön, ja siksi sillä on hyvin vankka lentoranka. Se myös pystyy kantamaan näistä koneista suurimman pommikuorman, yli 9 tonnia, ja siitä huolimatta se on hyvin ketterä, Perttula jatkaa.

Dassault Aviation on konevalmistajana vanha – yhtiö perustettiin jo vuonna 1929. Suihkuhävittäjiä yhtiö on valmistanut 1950-luvulta lähtien, muun muassa ensimmäisen yliäänihävittäjänsä Super Mysteren jo vuonna 1955. Dassaultin suosittu Mirage-hävittäjäperhe eri versioineen tuli markkinoille 60-luvulla, ja sitä kehitettiin seuraavat vuosikymmenet.

– Rafaleja on tehty ja tehdään noin 280 kappaletta, ellei se voita uusia tarjouskilpailuja, ja se heijastuu varaosahintoihin tulevaisuudessa, Perttula huomauttaa.

Uskalikon valinta

Rafalen omasuojakyky eli häirintäjärjestelmä on aivan valtavan hyvä, Perttula kehuu.

– Libyan sodassa 2011 Rafalet olivat ainoita koneita, joilla lennettiin Libyaan ennen kun amerikkalaiset tuhosivat ilmatorjunnan. Tosin siinä voi olla myös kysymys Ranskan ilmavoimien uskalluksesta, mutta Rafalen elektronisen sodankäynnin järjestelmä on todella hyvä. Myöhemmin Rafalea on käytetty tositoimissa muun muassa Malissa ja ISIS:in vastaisissa operaatioissa.

Mutta samoin kuin Eurofighterin kohdalla Britanniassa, pääkäyttäjä Ranskan ilmavoimat on luopumassa Rafalesta 2040-luvulla.

Suomen osuus suuri



– Dassault vastasi lehtemme kysymykseen suoraan, että Rafalet voitaisiin koota kokonaan Suomessa, eli me voisimme tehdä siihen mitä haluaisimme. Se oli Ranskan hallituksen virallinen vastaus. Mitään salaisuuksia ei ole. Sensijaan huoltokustannuksista ei kerrottu, Perttula sanoo.

Muissa lähteissä Rafalen lentotuntihintaa on kuvattu korkeaksi: arvostettu Jane's -julkaisu arvioi 2014, että tuntihinta on yli kolminkertainen verrattuna käytöltään halvimpaan Jas Gripeniin. Se on Suomen testilistalla seuraavana.