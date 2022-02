Suomen futsalmenestykseen johtanut kroaattinero jättää maajoukkueen päävalmentajan paikan – "Loimme perustan paremmalle Suomelle"

– Intohimo on se, mikä on johtanut näitä ihmisiä. Suurin osa ei ole ammattilaisia – etenkään pelaajista. Mielestäni teimme paljon hyviä asioita. Loimme perustan paremmalle Suomelle.

– Ei ole sattumaa, että olemme nousseet maailmanrankingissa eniten viimeisten vuosien aikana. Micolla on futsalmieli, mutta samalla psykologinen silmä. Hän on erittäin hyvä lukemaan peliä, pelaajia ja joukkuetta. On ollut etuoikeus olla hänen valmennettavanaan, Autio kehui Marticia.