Viivi Lehikoinen oivalsi isojen haasteiden keskellä, mikä on tärkeää: "Olen paljon vahvempi urhelija"

Viivi Lehikoisen viime kausi oli vaikea, kun tulokset romahtivat toissa vuoden ennätystasoon nähden. Vaikeuksiin löytyi selitys, kun hänellä diagnosoitiin krooninen astma ja krooninen univaje, joka oli aiheuttanut ylirasitustilan. Lehikoinen teki oivalluksen, minkä myötä tulokset ovat taas lähteneet nousuun.

– Olen keskittynyt enemmän siihen, mikä minulle on sopivaa ja olen opetellut kuuntelemaan enemmän omaa kehoa, Lehikoinen kertoo.

– Minulle on (aikaisemmin) sanottu, että pitäisi kuunnella omaa kehoa, mutta olen vaan tykännyt tehdä. Nyt on joutunut sitä opettelemaan, ja se on varmasti seuraava steppi, mikä kasvattaa urheilijana. On siellä paljon muitakin asioita, joita en nyt lähde yksityiskohtaisesti jokaista avaamaan.

Tällä kaudella Lehikoinen on juossut päälajissaan 400 metrin aidoissa parhaimmillaan ajan 55,80. Se on jo sadasosan parempi kuin viime kauden paras. Vaikka se jääkin hänen omissa nimissään olevasta Suomen ennätyksestä 1,4 sekuntia, on suunta nyt ylöspäin.

– On hyvä tilanne, mutta ottaa aikansa palata takaisin (huipputasolle) ja sen kanssa tehdään joka päivä töitä. Katsotaan, onko se tänä vuonna vai sitten tulevina vuosina, mutta olen aivan varma, että kuitenkin jossain kohtaa, Lehikoinen sanoo.

Univajeen löytyminen oli tietyllä tavalla helpotus, mikä kertoi, että syy ei luultavasti ole ollut harjoittelussa.

– Siellä taustalla on sellaisia isompia asioita, minkä kanssa on joutunut tavallaan miettimään tänä vuonna, että mikä on itselle oikea ratkaisu, Lehikoinen kertoo.

– Huippu-urheilu on kuitenkin niin paljon monimutkaisempi kokonaisuus, kuin pelkästään se, että me käydään treeneissä.

Kalevan kisojen 400 metrin aitojen alkuerissä Lehikoinen juoksi ajan 59,47, mikä riitti helposti erävoittoon ja loppukilpailupaikkaan. Lehikoinen on luottavainen, että suunta on nyt ylöspäin, mutta alkukausi on osoittanut, että vielä on paljon tekemistä, että päästään toissa vuoden tasolle.

– Vaihtelevasti on mennyt, ja se ehkä vähän näkyy noissa kisoissakin, mutta mulla on kuitenkin sellainen olo, että kroppa tuntuu suhteellisen normaalilta.

– Nämä asiat, joiden kanssa olen kamppaillut, tulee takaisin positiivisin asioina sillä tavalla että olen paljon vahvempi urheilija.