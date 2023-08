Suomen EU-suurlähettiläs MTV:lle: Näin EU on vienyt Venäjältä eväät uuteen kasvuun – "Tämä nähdään Brysselissä sotana, jota Ukraina ei voi hävitä"

EU on ollut yhtenäinen Ukrainan tukemisessa, mutta jatkuuko tuki sodan pitkittyessä? Suomen EU-suurlähettiläs Markku Keinänen vieraili MTV:n Huomenta Suomessa keskustelemassa muun muassa Venäjälle asetetuista pakotteista.

Keinäsen mukaan EU:n tuki jo puolitoista vuotta sodasta kärsineelle Ukrainalle on ollut hyvin vahvaa. Hänen mielestään hyvä esimerkki siitä on se, että useat valtionpäämiehet muun muassa vierailevat säännöllisesti Kiovassa tukeaan ilmaisemassa.

– Kyllä tämä Brysselissä nähdään sotana, jota Ukraina ei voi hävitä. Kyseessä on kuitenkin läntisen demokratian ja sääntöperäisen maailmanjärjestyksen puolustaminen, Keinänen toteaa.

Hänen mukaansa kaikki EU-maat ovat valmiita satsaamaan tukensa Ukrainalle ja komission laskelmien mukaan tällä hetkellä tukea on annettu jo 76 miljardia euroa.

– Meillä on käsittelyssä uusi tukipaketti vuosille 2024–2027, jonka suuruusluokka on 50 miljardia euroa ja tämä on tarkoitettu Ukrainan budjettitukeen, lyhytaikaiseen jälleenrakentamiseen ja valmistautumiseen heidän mahdollisesti joskus koittavaan EU-jäsenyyteensä, Keinänen sanoo.