Kirjeenvaihtajan kommentti: EU:lla ei ole tarjota pikajäsenyyttä toivovalle Ukrainalle kuin lämmintä kättä – tämä on maan suurin este jäsenyydelle

Ursula von der Leyen twiittasi aamulla, että EU on Ukrainan tukena tiiviimmin kuin koskaan. Komission puheenjohtaja on jo neljättä kertaa Kiovassa Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tällä vierailulla komission puheenjohtajalla on mukaan 15 komissaaria.