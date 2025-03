EU:n epäonnistuminen Ukraina-tuessa hämmästyttää – "Hirveän vaikea ymmärtää"

Sanat ja teot eivät kohtaa EU:n Ukraina-tuessa, arvioivat MTV Uutisten ulkomaantoimittajat.

EU:n Ukrainalle kaavailemasta uusimmasta tukipaketista on toteutumassa vain kahden miljoonan tykistöammuksen osuus.

EU:n ulkopolitiikkaa johtava Kaja Kallas esitti alun perin jopa 40 miljardin euron tukipakettia, mutta muun muassa Italia, Ranska ja Espanja suhtautuivat siihen varauksellisesti ja paketin arvo kutistui viideksi miljardiksi.

EU:n huippukokouksen päätelmiin suoraa lupausta edes ammuksista ei kirjattu, vaikka Kallaksen paketista löytyykin maininta.

Ukrainan tukemisessa kaikki muut jäsenmaat paitsi Unkari hyväksyivät päätelmät.

"Hirveän vaikea on ymmärtää"

MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Niko Nurminen ihmettelee tapahtunutta.

– Sanat ja teot eivät tässä lainkaan kohtaa. Hirveän vaikea sitä on ymmärtää kaiken hehkutuksen jälkeen. Oliko paketti kenties huonosti valmisteltu? hän kysyi MTV Uutiset Livessä.

Ulkomaantoimittaja Janne Hopsu kertoo, että Etelä-Euroopan maat vetosivat tuen pienennyksissä omiin budjettivajeisiinsa. Unkari ja Slovakia vastustivat asiaa poliittisestikin.

– Kiinnostavaa on, että Ranska haluaisi näkyä Euroopan johtovaltiona ja nyt se sitten ilmoittaa, että budjettivarat eivät riitä (Ukrainan tukemiseen). Puheiden ja tekojen välillä on ristiriita.

Nurmisen mukaan etenkin Unkarin "jo klassiseksi muodostunut vastahanka", Venäjä-mielisyys ja suoranainen Ukraina-vastaisuus vaikeuttavat EU:n toimintaa jo merkittävästi.

Nurminen arvelee, että tulevaisuudessa EU:ssa voidaan kuitenkin nähdä toisenlainen Unkari, jos kansalaiset äänestävät Viktor Orbanin hallinnon pois vallasta, kuten mielipidetutkimukset antavat olettaa.

EU:lla ei varaa arvostella USA:ta

Toimittajien mielestä Euroopalla ei ole tämän päätöksen jälkeen varaa arvostella Yhdysvaltoja tuen heikentämisestä.

– Tietysti siinä tuntuu olevan pettämisen makua, että luotettava liitolainen yhtäkkiä muuttuu sellaiseksi, että voiko siihen enää ollenkaan luottaa, mutta kyllä meidän pitää itsemmekin ryhdistäytyä, Hopsu sanoo.

– Kun Yhdysvaltoja johtaa huomattavan singahteleva ja omituista pöytätennistä pelaava presidentti, jonka sanat heittelehtivät minuutista ja tunnista toiseen samasta asiasta, vaikea on Euroopallakaan maan tukeen luottaa, Nurminen kommentoi.

Hopsu arvelee, että jos Eurooppa saa pidemmällä aikavälillä esimerkiksi oman asetuotantonsa kuntoon, se pääsee strategisesti jonkin verran Yhdysvalloista eroon.

– Jos ei muuta, se voi joitakin asevalmistajia Yhdysvalloissa harmittaa. Se on monissa osavaltioissa merkittävä bisnes.

EU:n ammukset tulevat tarpeen

Sotaa Ukrainassa myös rintamalla seurannut Niko Nurminen toteaa vielä, että vaikka EU:n tukipaketti lässähti pahoin, myös kaksi miljoonaa nyt luvattua ammusta ovat Ukrainan kannalta kuitenkin erittäin tervetulleita.

– Ukrainalla on ollut lähes kaksi vuotta erittäin akuutti ammuspula. Eurooppa ei ole pysynyt niitä sinne toimittamaan, kun Venäjällä taas ovat kanavat olleet kunnossa Pohjois-Koreaan ja moniin muihin lähteisiin. Myös sen oma ammustuotanto on huikealla tasolla, Nurminen kommentoi.

– Myös Ukraina on itse omaa ammustuotantoaan ajamassa ylös ja tilanne on kotimaa tuotannossa parempi, mutta paukkuja menee siellä niin järjetön määrä, että venäläisillä ammusylivoima on moninkertainen.

Juttuun lisätty 21.3.2025 kello 16.57 viimeinen osuus, eli arvio EU:n ammusten toimittamisen merkityksestä Ukrainalle.

