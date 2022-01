Suomen ampumahiihtomaajoukkueen Erika Jängällä koronatartunta – valittiin mukaan olympialaisiin

Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU kertoi sunnuntaina, että 290:sta Anterselvassa annetusta koronanäytteestä kaksi oli positiivisia. Toinen näistä oli suomalaisurheilijalla. Maanantaina selvisi, että tartunnan saanut urheilija on olympiajoukkueeseen valittu Erika Jänkä.

Jänkä on Suomen liiton mukaan oireeton ja on kilpaillut sekä harjoitellut normaalisti ennen positiivista testitulosta. Hän on nyt eristäytyneenä IBU:n ja Italian viranomaisten ohjeistusten mukaisesti. Tarkemmat tiedot jatkotoimenpiteistä tulevat viranomaisilta.