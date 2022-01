Asiantuntijalta suoraa puhetta Norjan maastohiihtotähdelle – "Olympialaiset kannattaa unohtaa"

Kalvå ja Weng joutuvat olemaan eristyäytyneinä kymmenen päivän ajan Italian Seiser Almissa. Norjalaisilla on luvassa kaksi tilauslentoa kymmenen päivän aikana. Myöhempi lennoista lähtee ensi maanantaina. Matkustaminen Kiinaan on kuitenkin Björnin mielestä vain pieni ongelma. Hän nosti esille useita kohtia, jotka voivat estää norjalaisten kisamatkan.

Ensimmäinen ongelma on kymmenen päivän eristäytyminen. Sen jälkeen heilltä vaaditaan useita negatiivisia näytteitä. Se ei ole ollenkaan varmaa, että kymmenen päivää positiivisen tuloksen jälkeen tulee negatiivinen tulos. Neljä negatiivista testiä vaaditaan, että päästään Kiinaan.

Toisessa osassa on kyse harjoittelusta. Weng ja Kalvå tulevat olemaan eristäytyneenä, minkä vuoksi heillä on todella pienet mahdollisuudet pysyä samanlaisessa aktiviteetissa, jota vaaditaan olympialaisiin valmistautumiseen.

Kolmantena kohtana on se, että olympialaisiin ei välttämätä matkusteta, vaikka Italian, Norjan ja Kiinan viranomaisilta tulisi selkeä lupa pääsemiseksi olympiakylään. Björn kysyy, että onko todellakin järkevää laittaa keho maksimaaliselle koetukselle koronatartunnan jälkeen.

– Kun koronatartunta on tullut näin myöhään, niin olympialaiset kannattaa vain unohtaa. Se on ohi, Björn päätti.

Wengin ja Kalvån eristäytyminen päättyy 3. helmikuuta. Ensimmäinen kilpailu on luvassa vain kahta päivää myöhemmin. Naisten maajoukkuevalmentaja Ola Vigen Hattestad on ollut yhteyksissä tartunnan saaneiden kanssa.

Hattestad aikoo yrittää hankkia kaksikolle harjoitteluvälineitä, jotta he voivat pitää kuntoaan yllä huoneissaan. Häneltä kysyttiin kommenttia liittyen Björnin arvioihin.

– Kyllä, meillä ei ole aikaa. Tiedämme sen. Silloin on oikein tarkastella mahdollisuuksia, että mitä pelivaraa meillä on. Minun työni ei ole estää sitä, vaan järjestää olosuhteet sen mahdollistamiseksi. Minun on pakko kuitenkin tunnustaa, että meillä ei ole aikaa. Saamme nähdä, kuinka tilanne kehittyy, Hattestad totesi.