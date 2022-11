Maahanmuuttovirastolla valmiudet majoittaa talvella jopa yli 10  000 ukrainalaista lisää

Ukrainasta sotaa pakoon lähtevien määrän on arvioitu kasvavan talven tullessa, kun Venäjä on ilmaiskuin tuhonnut ja vaurioittanut maan sähköntuotantoa.

– Olemme hyvin tietoisia siitä, että talvi on hyvin haastava, kun Venäjä on kohdistanut iskuja siviilikohteisiin ja varsinkin energiaan ja infraan. Se tekee elinolot hyvin vaikeiksi. Se tarkoittaa sitä, että ihmiset joutuvat miettimän, missä he pystyvät elämään. Osa heistä ihan varmasti lähtee etsimään parempia mahdollisuuksia elää talven ajan, jopa pysyvästi, Haahtela sanoo.