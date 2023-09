Puolustusvoimat harjoittelee Salisburyn hermomyrkkyiskun kaltaiseen tilanteeseen – näkyy usean kaupungin katukuvassa

Vuonna 2018 venäläiset tiedustelu-upseerit myrkyttivät novitshok-hermomyrkyllä Britannialle ja Venäjälle vakoilleen Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä Julija Skripalin Britannian Salisburyssa. He selvisivät, mutta neljä kuukautta myöhemmin myrkylle altistunut nainen kuoli. – Salisburyn isku osoitti Euroopalle, että tällainen voi tulla vastaan meidän maaperällämme. Jos se tapahtui Lontoossa, miksei se voisi tapahtua muuallakin, Kinisjärvi sanoo. Kinisjärvi kertoo, että isku näytti, miten vaikeasta, pitkäkestoisesta ja laajasti eri toimijoita koskeva tilanteesta voi olla kyse.

Uhka-arvio: Isku olisi tarkoin kohdennettu sabotaasi

Kinisjärven mukaan kemiallisten, biologisten tai ydinaseperäisten iskujen uhka ei ole kuitenkaan lisääntynyt Suomessa. Puolustusvoimien uhka-arvioiden mukaan Suomeen mahdollisesti kohdistuva isku olisi todennäköisesti yksittäisen toimijan tekemä tarkoin kohdistettu sabotaasi, ei laaja hyökkäys kemiallisilla tai biologisilla aineilla. Yhteispohjoismaiseen Reccex 23 -harjoitukseen osallistuu Puolustusvoimien lisäksi joukkoja Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta, yhteensä reilut 200. Harjoituksen osallistuu myös muita viranomaisia, kuten poliisi, Rajavartiolaitos ja pelastuslaitos. Harjoitus pidetään elokuun 28. ja syyskuun 8. päivän välisenä aikana. Tämän viikon torstain ja ensi viikon alun välillä joukot harjoittelevat pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Porissa. Muuten harjoitukset pidetään pääosin Puolustusvoimien harjoitusalueella Säkylässä tai sen lähialueilla Satakunnassa. Reccex-harjoituksia on järjestetty vuodesta 2009 lähtien. Kyseessä on yhdestoista harjoitus. Edellisen kerran harjoitus pidettiin Suomessa vuonna 2017.

Harjoituksissa ei käytetä vaarallisia aineita

Kinisjärvi sanoo, että Venäjän täysmittaisen hyökkäyssodan aloittaminen Ukrainassa ei vaikuttanut harjoituksen järjestämiseen. Harjoitusta oli suunniteltu hänen mukaansa jo ennen sotaa.



Kemiallisten ja biologisten aseiden iskujen torjumista on harjoiteltu Suomessa jo pitkään. Kinisjärvi kertoo, että tällä kertaa Puolustusvoimat haluaa saada kokemusta tilanteiden harjoittelemisesta todellisissa ympäristöissä eli kaupungeissa.



– Olemme harjoitelleet monesti harjoitusalueilla. Siellä puuttuu keskeinen elementti, kuten sivulliset ihmiset eli se, miten otetaan huomioon se, että alueita pitää eristää tai se, että ihmisiä pitää kontrolloida.



Kinisjärven mukaan harjoituksen tarkoituksena on myös osoittaa, että Suomella ja muilla Pohjoismailla on kyky toimia tällaisessa tilanteessa.