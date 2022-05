Suomeen paenneille ukrainalaisille tarjottiin työtä erityisessä tapahtumassa: "Kymmenen minuuttia siitä kun avattiin ovi, oli ensimmäiset työsopimukset jo tehty"

Osa työtä etsivistä on vasta paennut sodan jaloista Ukrainasta.

Yksi heistä on Zarina Babich. Hän sanoo tulleensa Suomeen noin kuukausi sitten.

Paikalla tulkkausapua

– Kielimuurin ratkaisuna meillä täällä olen minä. En puhu ukrainaa, mutta puhun venäjää, sillä on varsin hyvin pärjännyt, kertoo rekryasiantuntija Kirill Naishouler Postista.

Postin varhaisjakajien lisäksi työvoimaa tarvitaan kymmeniin yrityksiin Pirkanmaalla. Paikalla tapahtumassa on tänään ollut muun muassa lukuisia siivous-, logistiikka- ja ravintola-alan yrityksiä.

– Kymmenen minuuttia siitä kun avattiin ovi, oli ensimmäiset työsopimukset jo tehty. On ehkä vaatimattomasti sanottu, että tavoitteena olisi vain kutsu työhaastatteluun, vakuuttaa Rekrytorin tuottaja Mikko Honkala.

"Pidän elämästämme täällä"

Uusi elämä Suomessa on jo alkanut asettua uomiinsa, vaikka pois Ukrainasta hän pääsi lapsineen vasta pari kuukautta sitten.

– Asumme Karkussa. Se on kaunis paikka, paljon järviä. Minulla on kaksi lasta. He ovat viihtyneet suomalaisessa koulussa. Pidän elämästämme täällä, Lezun sanoo ja hymyilee.