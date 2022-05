Voiko kyberhyökkäys Suomeen saada käteisen loppumaan? Suomen Pankki: Haittaohjelma voi kaataa maksujärjestelmän viikoiksi – "Hyvä olla tili myös toisessa pankissa"

Suomen Pankin maksujärjestelmien osastopäällikkö Päivi Heikkinen kertoo MTV Uutiset Livessä, että maksujärjestelmien kaatuminen on mahdollista, mutta hyvin epätodennäköistä.

Heikkisen mukaan Suomen pankkijärjestelmä on varautunut hyvin seuraaviin viikkoihin.

Tilanne on kuitenkin toinen, jos haittaohjelma pääsee suoraan järjestelmän sisään.

– Jos ohjelmia pääsee uimaan pankin tai palveluntarjoajan järjestelmiin, silloin kyseessä on paljon vakavampi ohjelma. Meillä on maailmalta esimerkkejä. joissa kyseinen toimija on ollut useita viikkoja pois pelistä, Heikkinen kertoo.