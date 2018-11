Suomeen avautuu huomenna ensimmäinen outlet-kylä – toimitusjohtaja uskoo mahdollisuuksiin: "Viisi vuotta koputeltiin ovia ympäri Eurooppaa"

– Varmasti on samaa asiakaskuntaa. Mutta emme kilpaile samalla palvelulla tai brändillä, Vainiomäki huomauttaa.

– Joku saattaisi innostua Armanin tai Adidaksen liikkeestä, mutta ajattelee, että se on kuitenkin kallis. Mutta outleteissa on aina ainakin 30 prosentin alennus, se tuo liikkeen lähemmäksi kuluttajaa.

Zsarissa aloittaa 23 liikettä

Tarjonta kauppakeskuksissa on usein melko samansuuntaista: liikkeet ovat melko samoja kaikkialla. Vainiomäki uskoo, että kyse on siitä, kuinka paljon on valmis tekemään töitä.