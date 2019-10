Pohjoismaiden suurin kauppakeskus Mall of Tripla avaa pian ovensa – kauppaneuvos Toivo Sukari kertoo, mitkä asiat takaavat menestyksen: "Tee se riittävän isosti"

Menestynyt bisnesmies Toivo Sukari ei itse rakentaisi enää ostoskeskusta Helsingin alueelle. Hän kuitenkin näkee Mall of Triplassa paljon potentiaalia niiden monipuolisen tarjonnan vuoksi.

– Just tällaiset Jumbon ja Triplan tyyppiset kauppakeskukset, joissa on viihtyvyyttä, tulevat selviämään ja pärjäämään. Siellä on elokuvateatterit, kuntosalit, 50–60 ravintolaa… Ihmiset haluavat sosiaalista kanssakäymistä, Sukari perustelee Viiden jälkeen -ohjelmassa.