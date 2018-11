Tulevaisuudentutkija: Kauppakeskukset ovat onttoutensa osoittaneet – tarvitaan sisältöärsykkeitä ja käytettyjä tuotteita

– Perinteinen kauppakeskus on aina luvannut niiden isojen hypermarkettiensa kautta, että täällä on varmasti yksi paikka, josta löydät kaiken sen mitä haet, tulevaisuustutkija Halava sanoo.

– Ja tämä lupaus on jäänyt Redin kauppakeskuksessa ohueksi, kun se tehdään ilman hypermarkettia erikoiskaupoilla ja niiden yhdistelmillä.

Helsingin Kalasatamassa sijaitsevaa kauppakeskus Rediä on johtaja Pia Svenskin mukaan lähdetty kehittämään kaupunkilaisena kauppakeskuksena. Hän myöntää, että ruokakauppojen löytäminen on ollut haasteellista asiakkaille.

"Pintakivasta tulisi päästä eteenpäin"

Kolmannes Suomen kauppakeskuksista sijaitsee pääkaupunkiseudulla ja lisää on tulossa.

– Tällainen "pintakiva", jota nyt on tarjolla, että tässä on joulu ja isänpäivä, on kyllä oman onttoutensa osoittanut, ja pitäisi mennä eteenpäin.