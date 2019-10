Redin kauppakeskusjohtaja valmistautuu Triplan avajaisiin: "Alkuun annetaan rauha ja sen jälkeen tehdään oma vastaisku"

Vuosi sitten Helsingin kalasatamaan avattu kauppakeskus Redi on ollut otsikoissa avaamisensa jälkeen sokkeluutensa ja asiakasmäärien vähyyden vuoksi.

– Me ollaan nyt vuosi oltu pystyssä ja kovasti odotamme että saadaan naapuri auki. Uskon, että jokainen kauppakeskus antaa Triplalle rauhassa aikaa alkuun, katsoo tyytyväisenä vierestä ja toivoo hyvää. Sen jälkeen vuorossa on kauppakeskusten omat vastaiskut.

Millaisia suunnitelmia Redillä sitten on Triplan varalle?

Kauppakeskuksia ei ole liikaa

– Tottakai se tulee alkuun vaikuttamaan, kun ihmiset haluavat käydä katsomassa millainen Tripla on. Kasvusuunnassa oleva asiakasryhmämme on kuitenkin jo melko pitkälti vakiintunut vuoden aikana Kalasataman ja lähialueiden asukkaista.

Hänen mielestään kauppakeskuksia ei ole liikaa, vaikka Redissä itsessäänkin on vielä tyhjiä liiketiloja.

– Liiketilojemme käyttöaste on nyt vähän päälle 88 prosentissa. Tämä on loputonta kehittämistä, ylöspäin noustaan. Tavoitteenamme on päästä mahdollisimman pian yli 90 prosenttiin.