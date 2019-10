Uusia kauppakeskuksia syntyy lisää kuin sieniä sateella – miten kävijöitä riittää? Kysyimme kauppakeskuspomoilta

Minkälainen kauppakeskus pärjää ja houkuttelee asiakkaita?



Moni kauppakeskuksen johtaja on sitä mieltä, ettei Suomessa ole liikaa kauppakeskuksia.

– Kauppakeskuksia ei ole liikaa, sillä kilpailu on aina hyvä juttu, kommentoi Kampin kauppakeskuksen johtaja Tiina Fågel .

Kauppakeskuksen menestykseen vaikuttavat monet tekijät, joista yksi suurimmisa on sijainti. Kauppakeskuksen täytyy olla hyvin saavutettavissa joko julkisilla kulkuvälineillä tai yksityisautoilla.

Myös Itiksen johtaja Harald Schaller on samoilla linjoilla Fågelin kanssa. Tulevaisuudessa kauppakeskukset brändäävät itseään entistä enemmän erilaisille kohderyhmille ja kauppakeskusten haasteena on tehdä shoppailusta uudenlainen elämys.

Kävijämäärät nousussa

Esimerkiksi Kampin kauppakeskuksessa kävijämäärä on suuri, mutta myynnin osalta Kamppi jää kuudenneksi. Helsingin keskustassa monet kauppakeskukset ovat kulkureittien varrella, mikä osaltaan vaikuttaa suuriin kävijämääriin.

Eri kauppakeskuksissa on erilainen tarjonta. Toisissa kauppakeskuksissa panostetaan päivittäistavarakauppoihin, toisissa taas pyritään tarjoamaan mahdollisimman laaja valikoima erilaisia liikkeitä.

Osa kauppakeskuksista on säilyttänyt kävijämääränsä viiden vuoden ajan. Suurimpana nousijana on Espoon Iso Omena, jonka kävijämäärä on tuplaantunut viiden vuoden aikana. Tähän vaikuttanee Länsimetron avaaminen sekä kauppakeskuksen laajennus vuonna 2017.