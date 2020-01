Koronavirus viisinkertaisti suomalaisten ilmanpuhdistinten tilaukset: Mikkelissä paiskitaan nyt töitä kellon ympäri – "Tämä on ainutlaatuinen laite maailmassa"

Puhdistimia lähtee Wuhanin kriisisairaalaan

– Emme ihan tiedä, mihin tämä kaikki paisuu Kiinassa. Tänään juuri puhuin kiinalaisten kanssa ja he kertoivat, että siellä on myyntimiesten liikkumista rajoitettu, eivätkä he pääse paikan päälle sairaaloihin tekemään kauppoja. Kun tilanne siellä hellittää, voi olla, että tulee vielä toinen aalto perään.

"Tämä on ainutlaatuinen laite maailmassa"



– Tämä on suomalaista patentoitua teknologiaa. Kyseessä on noin 20 vuotta vanha patentti, jota on edeltänyt pitkä kehitystyö yliopistossa. Tämä on ainutlaatuinen laite maailmassa tällä hetkellä.