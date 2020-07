Tätä et tiennyt: suomalaisissa sairaaloissa haavojen puhdistukseen käytetään oikeita toukkia – "Erittäin turvallinen ja kivuton hoitomuoto"

Toukkahoito on arkipäivää myös nykyään.

– Olen tiennyt toukkahoidoista jo pitkään, mutta näin sen tapahtuvan ensimmäistä kertaa vasta tänä kesänä. Toukkahoito voi kuulostaa epämiellyttävältä, mutta toukat puhdistavat tulehtuneen avohaavan hirvittävän hyvin. Monesti esimerkiksi reidessä ollut avohaava on voinut olla auki jopa vuoden. Kun mikään haavanpuhdistus ei enää auta, haavassa olevat katteet on hyvä poistaa toukilla, Ahoniemi kertoo.

Toukat kasvatetaan laboratoriossa Saksassa

– Toukat saapuvat pieniin purkkeihin pakattuina lentorahtina Saksasta. Ne eivät siis ole mitä tahansa toukkia. Toukkahoito on erittäin turvallinen ja biologinen hoitomuoto, hän selventää.

Monesti potilaan avohaava voi olla niin kipeä, että siinä olevaa katetta ei voida puhdistaa ilman anestesiaa. Potilas voi olla myös niin heikkokuntoinen, että häntä ei voida nukuttaa. Silloin toukkahoito on perushoitajan mukaan monesti paras vaihtoehto.

– Haavan täytyy puhdistua, jotta siihen voidaan tehdä esimerkiksi ihonsiirto. Toukat ovat harsomaisessa pussissa, jonka päälle laitetaan kosteat ja imevät sidokset, sekä päälle kierreside. Toukat eivät pääse pussista läpi. Potilas voi toimia yleiskuntonsa vaatimissa puitteissa normaalisti sidoksen ollessa paikallaan. Toukat syövät kuollutta kudosta ja jättävät terveen rauhaan. Se on kivuttomin hoitomuoto.

Toukkien toiminta perustuu siihen, että ne erittävät haavalle ruuansulatusnestettä, joka sisältää kasvutekijöitä, antiseptisiä aineita ja protelyyttisiä entsyymejä. Tutkimuksissa on havaittu, että toukkahoito puhdistaa haavoja jopa paremmin kuin muu klassinen haavanhoito.

"Toukkien näkeminen tuntui aluksi epämiellyttävältä"

– Kun toukkahoito määrätään, se on yleensä siinä kohtaa jo välttämätön. Potilasta ei tarvitse nukuttaa hoidon ajaksi. Hän voi tietysti aina kieltäytyä hoidosta, mutta on vaikeaa sanoa, mitä sitten on enää tehtävissä. Monesti jatketaan mekaanista puhdistusta.