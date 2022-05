Suomalaistutkijat kehittivät huippuhalvan polttoaineen – raaka-aineena jätepuu

Jatkokehitys vaatii muutaman vuoden

Polttoaine on bioetanolia. Metsäteollisuuden sivuvirroista saatava puuaines muutetaan ensin etikkahapoksi, joka pelkistetään vedyllä etanoliksi.

Puuta korvennetaan 800 asteessa

Lisävety tekee prosessista ympäristöystävällisemmän

– Perinteinen prosessi voi tuottaa noin 200–300 litraa bioetanolia tonnia kuivaa puuta kohden, kun taas lisävedyllä tehostettu prosessi voi tuottaa sitä jopa 1 500 litraa. Etanolin saanto per puutonni on merkittävä asia, koska kestävästi tuotettua biomassaa on rajallisesti saatavilla, hän sanoo.