Yksi henkilö poistettiin paikalta Suomen ja Islannin presidenttien vierailun yhteydessä Espoossa keskiviikkona.

Vierailun turvallisuudesta vastannut Helsingin poliisi tiedottaa, että yksi henkilö ei noudattanut poliisin antamia ohjeita ja pyrki lähestymään tasavallan presidentti Alexander Stubbia, kun hän oli poistumassa tilaisuudesta Espoon Otaniemessä.

Välikohtaus näkyy MTV:lle välitetyllä videolla. Helsingin yliopiston opiskelijaksi esittäytyvä noin kolmekymppinen mies lähestyi tilaisuudesta poistuvaa Stubbia ja kysyy häneltä kovalla äänellä kysymyksen Suomen ja Israelin välisistä asekaupoista.

– Onko hyväksyttävää, että Suomi jatkaa asekauppoja Israelin kanssa, kun YK ja ICJ [Kansainvälinen tuomioistuin] on syyttänyt Israelia kansanmurhasta?, mies kysyy Stubbilta, joka ei vastaa vaan jatkaa autoonsa.

– Meidän presidentti, ei kommentoi, mies korostaa viestiä kameralle, minkä jälkeen alkaa tapahtua.

Videolla miestä lähestyy vauhdilla pukuun ja kravattiin pukeutunut toinen mies, osoittaa sormella ja uhkailee huutelijaa putkareissulla ja sakoilla. Tämän jälkeen poliisi ja tummaan pukuun pukeutunut mies ohjaavat Stubbille huudelleen miehen pois paikalta. Pukumies syyttää huutelijaa mielenilmauksesta, jonka huutelija kiistää.

Poliisi kertoo ottaneensa henkilön kiinni poliisilain perusteella liittyen rikoksilta ja häiriöiltä suojaamiseen. Hänet toimitettiin Espoon poliisiasemalle, josta hänet vapautettiin.

Ennen uhkaavaa tilannetta poliisi kertoo ohjeistaneensa muutamia henkilöitä sijoittumisesta tilaisuudessa, jotta poliisi voi varmistaa vieraiden turvallisuuden.

Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb ottivat tiistaina vastaan Islannin presidentin Halla Tomasdottirin ja tämän puolison Björn Skulasonin Presidentinlinnan edustalla. Kaksipäiväisen vierailun teemoja ovat maiden väliset kahdenväliset suhteet, pohjoismainen ja alueellinen yhteistyö, arktisen alueen kysymykset sekä tuki Ukrainalle.

Päivitetty kauttaaltaan kelo 18.22.