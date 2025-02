Timo R. Stewart: Trumpin Gaza-suunnitelma voi aloittaa sodan "jo tällä viikolla"

Trumpin suunnitelma tarkoittaa väestön pakkosiirtoa, joka on sotarikos, sanoo tutkija.

Presidentti Donald Trumpin ilmoittama Gaza-suunnitelma voi tarkoittaa Israelin ja Hamasin herkän tulitauon päättymistä ja uutta sotaa.

Näin arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija, Lähi-idän asiantuntija Timo R. Stewart MTV Uutisille.

– Riski tulitauon kaatumiselle tällaisten puheiden vuoksi on hyvin korkea. Trump sanoi, että jos tulitauko rikkoutuu, käytetään alueella vielä suurempaa väkivaltaa, Stewart sanoo puhelimitse.

– Ehkä siitä on kysekin, Stewart jatkaa.

Hauras tulitauko Hamasin ja Israelin välillä voi rikkoutua Trumpin suunnitelman vuoksi, sanoo Timo R. Stewart.Lehtikuva

Tulitauko Israelin ja Hamasin välillä on ollut pääministeri Benjamin Netanjahulle vaikea nieltävä, Stewart toteaa.

Yksi puolue on jo eronnut tulitauon solmimisen vuoksi Netanjahun hallituksesta ja toinen on uhannut lähteä, jos tulitauko siirtyy toiseen vaiheeseen.

– Netanjahulle on helpompaa, jos toiseen vaiheeseen ei koskaan päästä. Helpointa olisi, jos tästä voisi syyttää Hamasia, Stewart katsoo.

Trumpin ehdotuksessa on muutoinkin Stewartin mukaan "kauniisti sanottuna ongelmallisia elementtejä".

– Trump ehdotti Gazan väestön pakkosiirtoa pois Gazasta, joka on lähtökohtaisesti sotarikos. Gazan väestö ei halua siirtyä mihinkään, Stewart sanoo.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart. Kuvat: MTV Uutiset/All Over Press. Kuvamanipulaatio: MTV Uutiset.

Trump vaikuttaa olevan tosissaan

Stewartin mukaan vaikuttaa siltä, että Trump aikoo todella edistää suunnitelmaansa.

Kyse olisi valtavasta tehtävästä, sillä Gazan kaistalla asuu yli kaksi miljoonaa ihmistä.

– Idea tuntuu olevan, että Yhdysvallat ottaa Gazan ongelman pois Israelin käsistä.

Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professorin Hannu Juusolan tapaan Stewart kuvailee Trumpin suunnitelmaa kaiuksi menneestä maailmasta.

– Tällä ei ole mitään tekemistä kansainvälisen oikeuden kanssa. Pöyristyttävää tänä päivänä ehdottaa ihmisten pakkosiirtoa, Stewart toteaa.

– Vapaan maailman johtajaksi mielletyn Yhdysvaltojen presidentiltä tämä on pysäyttävää puhetta. Tämä ei ole normaalia, hän jatkaa.

Presidentti Trump esitteli suunnitelmansa pääministeri Netanjahun kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa Suomen aikaa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.AFP / Lehtikuva

Uusia iskuja jo tällä viikolla?

Trumpin käytännössä ehdottomia pakkosiirtoja ei tule minkään valtion kannattaa, Stewart sanoo.

Trumpin suunnitelman mahdollisuudet toimia ovat tutkijan mukaan käytännössä "hyvin heikot, elleivät mahdottomat".

Israelin pääministeri Netanjahu teki Trumpin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa Valkoisessa talossa kuitenkin selväksi, että hän kannattaa suunnitelmaa.

Gazan kaistaa hallitseva Hamas on jo julkisesti ilmoittanut vastustavansa ajatusta.

Hamasin viranomainen Sami Abu Zuhri sanoi Trumpin suunnitelman olevan "naurettava" ja "absurdi", uutistoimisto Reuters kertoo.

Zuhrin mukaan tämänkaltaiset ehdotukset voivat johtaa uuteen konfliktiin alueella.

Israel on sotinut Gazassa lokakuusta 2023 lähtien, jolloin Hamas teki julman yllätyshyökkäyksen Israeliin. AFP / Lehtikuva

Trump on ehdottanut palestiinalaisten siirtämistä Egyptiin ja Jordaniaan.

Maat ovat jo ilmoittaneet suhtautuvansa ideaan kielteisesti. Myös Yhdysvaltojen läheinen yhteistyökumppani Saudi-Arabia vastustaa Trumpin Gaza-suunnitelmaa.

Tämä on ongelma myös Trumpille, sillä hänen suunnitelmansa käytännössä vaatii Gazan ja Israelin naapurivaltioiden yhteistyötä.

– En näe, mikä motivoisi heitä, Stewart sanoo.

Stewart pitää hämmästyttävänä, että Valkoinen talo teki ehdotuksensa juuri nyt, kun monivaiheinen tulitaukoprosessi Israelin ja Hamasin välillä on vasta alkanut.

Kysymys kuuluu, toivooko pääministeri Netanjahu, ettei Hamas vapauta kaikkia panttivankeja, Stewart pohtii. Näin Israel saisi verukkeen aloittaa sotatoimet uudelleen.

– Tämä voi olla yksi ajankohtainen lähiaikojen skenaario, joka voi toteutua jo tällä viikolla, Stewart sanoo.

Kodeistaan lähteneitä ja siirrettyjä Gazalaisia kävelemässä kohti Gazan kaupunkia sen 27. päivä tammikuuta. Suuri osa Gazan kaistasta on tuhoutunut sodan aikana.AFP / Lehtikuva

"Ei pitänyt olla tätä päivää"

Tulitauon edetessä Hamas ja Israel vaihtavat vankeja erissä. Samaan aikaan Israel vaihe vaiheelta vetäytyy Gazan kaistalta.

– Hamasilla on vielä panttivankeja. Miksi he pitäisivät kiinni tulitauosta ja vapauttaisivat panttivankeja, jos tarkoitus on etnisesti puhdistaa Gazan kaista, Stewart pohtii.

– Trumpin ehdotus otettiin varmasti kauhulla vastaan panttivankien perheissä, hän jatkaa.

Trump ei sulkenut pois mahdollisuutta, että Yhdysvallat käyttäisi sotilaallista voimaa ottaakseen Gazan haltuunsa. Gazan hän näkee olevan pidemmän aikaa Yhdysvaltojen hallussa.

– Eri tämän pitänyt enää olla tätä päivää, Stewart sanoo.