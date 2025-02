Israel: Hamas on rikkonut tulitaukoehtoja – armeija määrätty valmiuteen

Gazalaiset eivät voi palata Gazaan, Trump sanoo.

Israelin puolustusministerin mukaan Hamas on rikkonut tulitaukoehtoja.

Gazaa hallitseva Hamas ilmoitti tänään, että aikoo viivästyttää lauantaille suunniteltua panttivankien vapauttamista.

Israelin puolustusministeri Israel Katzin mukaan Hamasin ilmoitus rikkoo tulitaukosopimuksen ehtoja.

Katz sanoo määränneensä Gazassa olevan armeijan korkeimpaan mahdolliseen hälytystilaan.

Hamasin ilmoitus tuli sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi Fox Newsin haastattelussa, ettei gazalaisilla olisi oikeutta palata Gazaan, koska hän omistaisi alueen.

Trump sanoi viime viikolla Yhdysvaltojen ottavan Gazan kaistan haltuunsa. Israel tukee suunnitelmaa, mutta Hamas vastustaa sitä.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio sanoi myöhemmin, että gazalaisten siirto alueelta olisi väliaikainen ratkaisu. Trump ja Rubio vaikuttavatkin olevan asiasta eri linjoilla.

Trump on sanonut Yhdysvaltojen ottavan haltuunsa sodassa pahoin tuhoutuneen Gazan kaistan.AFP / Lehtikuva

Trumpin Gaza-suunnitelma voi tarkoittaa Israelin ja Hamasin herkän tulitauon päättymistä ja uutta sotaa, arvioi jo viime viikolla Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija, Lähi-idän asiantuntija Timo R. Stewart MTV Uutisille.

Stewart piti hämmästyttävänä, että Valkoinen talo teki ehdotuksensa nyt, kun monivaiheinen tulitaukoprosessi Israelin ja Hamasin välillä on vasta alkanut.

Kysymys kuuluu, toivooko pääministeri Benjamin Netanjahu, ettei Hamas vapauta kaikkia panttivankeja, Stewart pohtii. Näin Israel saisi verukkeen aloittaa sotatoimet uudelleen.

– Hamasilla on vielä panttivankeja. Miksi he pitäisivät kiinni tulitauosta ja vapauttaisivat panttivankeja, jos tarkoitus on etnisesti puhdistaa Gazan kaista, Stewart pohtii.

– Trumpin ehdotus otettiin varmasti kauhulla vastaan panttivankien perheissä, hän jatkaa.

Hamasilla on yhä hallussaan merkittävä määrä israelilaisia panttivankeja.AFP / Lehtikuva