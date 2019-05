Suomalaistoimittaja ideoi anteeksiannon päivän – Somalian hallitus julisti sen juhlapäiväksi: "Kaikki alkoi Turusta"

Anteeksianto ja kohtaaminen ovat tie rauhaan

– Ihmisen väriin, uskontoon ja taustoihin tuijotetaan nyt kaikkialla Euroopassa. Me tarvitsemme toistemme kohtaamista, kuuntelemista ja ennen kaikkea empatiaa, sanoo Wali Hashi, joka on ylpeästi suomalainen.

Valtioiden rauha nousee arkipäivästä



Eristäminen ja epäluulo ovat vaaraksi

– Koko Euroopassa islam on ollut hyvin pitkään. Me tarvitsemme eurooppalaista islamia, joka elää meidän ihmisoikeus- ja yhteiskuntarauhan, demokratian sääntöjen mukaan. Siksi heitä ei pidä sulkea pois, vaan ottaa heidät mukaan niillä yhteisillä pelinsäännöillä, jotka tänne on jo sovittu.

"Mitä te täällä teette toisille?"



– Miten me kohtaamme toisemme? Tämä on nyt sovinnon paikka, tai muuten demokratiamme on vaarassa. Mihinkään pelkoon ei ole syytä, koska kaikilla on sisimmässään halu kohdata toisensa, miettii Leppilampi.