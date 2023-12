Mikkelin uusi piispa Mari Parkkinen Uutisextrassa: Kirkon velvollisuus on kritisoida hallituksen leikkauspäätöksiä vähäosaisten puolustamiseksi

MTV:n Uutisextran haastattelussa Mari Parkkinen sanoo kiertelemättä, että kirkon on voitava kritisoida hallituksen leikkauslistoja.

Aina siellä joku puolue päättää

– Aina siellä on joku puolue näitä päätöksiä tekemässä. Kyllä kirkon on otettava kantaa erityisesti vähäosaisten puolesta, heidän, jotka eivät itse enää jaksa. Näin on toimittava ihan riippumatta siitä, mitkä puolueet ovat vallassa, napauttaa piispa.