Turun piispa Mari Leppänen: Tavalliset ihmiset kysyvät, miksi en enää pärjää – kirkon diakonia auttaa nyt sähkölaskujen nujertamia ja Ukrainan uhreja

Seurakuntien diakoniatyön merkitys on Turun piispan Mari Leppäsen mukaan vain kirkastunut ihmisten hädän keskellä. Tämähän on kirkon perustehtävä. Vaikka kirkolle ei voi sälyttää vastuuta verovaroin ylläpidettävän sosiaalituen korvaajana, nopeaa apua ja myös henkistä tukea halutaan antaa.

Bisnestä ihmiskohtaloilla

Leppänen on havainnut, että ihmisten tunnoissa kuuluu myös kiukku, epäilys ja epäoikeudenmukaisuuden kokemus. Miksi ihmisten elämällä tehdään tällaista bisnestä? Miksi sähköyhtiöt ajavat ihmisiä ahdinkoon järkyttävän ylisuurilla hinnoilla?

– Kirkon tapa vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun on tuoda esiin ihmisten kokemukset, sanoo Turun arkkihiippakunnan piispa Leppänen.

Sitä odotellessa - apua on tarjolla seurakunnissa, kun vain tohtii kysyä. Diakoniatyö tarjoaa taloudellista tukea yhtä lailla kuin ruokaa ja vaatteita.

Älä häpeä, tule ennemmin kuin myöhemmin

Apu on hyvin konkreettista ja läsnä olevaa.

Leppäsen mukaan on ilahduttavaa, että joulun alla erilaiset yhdistykset ja yritykset kuin myös yksityiset ihmiset ovat lahjoittaneet rahaa ja joululahjoja kirkon diakonian jaettavaksi. Näin kirottuja sähkölaskujakin on saatu maksettua pois.

Saako jouluna puhua Jeesuksesta?

– On tärkeää, että yhdessä on pohdittu, miten uskonto on läsnä julkisessa tilassa, vaikkapa kouluissa ja päiväkodeissa. Uskonnottomien ja muiden uskontojen jäsenten määrä kasvaa.