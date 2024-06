Suomalaisten tähdittämä Florida romahti täysin – Gretzkyn ennätyksen rikkonut McDavid järjesteli hämmentävät murskajaiset

Auttavaa mailaansa joukkuetovereilleen tarjoillut McDavid rikkoi lisäksi NHL:n verkkosivujen mukaan Wayne Gretzkyn yli 30 vuoden takaisen pudotuspeleistä kirjattujen syöttöjen ennätyksen. McDavid on tehnyt tällä kaudella runkosarjan jälkeen 32 maaliin johtanutta syöttöä, kun Gretzkyn ennätys kaudelta 1987–1988 oli 31.

Lundellille syöttöpiste

Floridan ainokaisen teki Vladimir Tarasenko, kun avauserää oli pelattu noin 11 ja puoli minuuttia. Suomalaishyökkääjä Anton Lundell kirjautti osumasta syöttöpisteen. Lundellille on kirjattu tänä vuonna runkosarjan jälkeen tehot 3+13.



Panthers-veskareista Sergei Bobrovski ehti päästää 16 laukauksesta läpi viisi maalia, ennen kuin hänet vaihdettiin Anthony Stolarziin ottelun toisessa erässä. Stolarz torjui 17 laukausta ja päästi läpi kolme.



Edmonton on järjestyksessään vasta yhdeksäs seura Stanley Cup -historiassa, joka on onnistunut siivittämään finaalisarjan viidenteen otteluun oltuaan 0–3-tappiolla.



Florida johtaa ottelusarjaa tuoreen tappionsa jälkeen voitoin 3–1, kun liigamestaruus irtoaa neljällä voitolla. Kaksikko kohtaa seuraavan kerran varhain keskiviikkona Suomen aikaa. Tuolloin nähdään pääsevätkö Floridan suomalaiset juhlimaan mestaruutta kotihallissaan Sunrisessa.