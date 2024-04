Leijoniin toivottu NHL:n suomalaiskomeetta ratkaisi jatkoajalla – Sebastian Aho ylsi ennätykseensä

Maccellia on kaavailtu monessa ennakkospekulaatiossa yhdeksi kevään MM-kisoihin ja Leijoniin saapuvista NHL-vahvistuksista, sillä Coyotesin ei pelaa pudotuspeleissä, ja turkulaistaiturin sopimus jatkuu kuluvan kauden jälkeen.

Maccelli on ollut viimeisen parin kauden aikana yksi virkistävimmistä suomalaisnuorista taalaliigassa. Juonikas laituri on nakuttanut tällä kaudella 80 runkosarjan ottelussa tehot 15+40=55.

Aho ylsi ennätykseensä

Maaleja Aho on nakuttanut tällä kaudella 35, kun hänen ennätyksensä on 38 täysosumaa kaudelta 2019–2020.

Aiemman yhden kauden piste-ennätyksensä jo viidellä pisteellä ylittäneelle Aholle on kertynyt nyt yhteensä 88 tehopistettä.

Carolina on jo varmistanut pudotuspelipaikkansa. Hurricanes on enää pisteen päässä Metropolitan-divisioonaa johtavasta New York Rangersista.