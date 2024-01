Suomalaisten poikkeava toiminta hiihtokopeilla aiheutti kohua – ruotsalaiset ihmeissään: "Ei mitään järkeä"

Iltalehden haastattelema valmentaja Jussi Piirainen sanoi, että fluorikäryillä on yhteys siihen, että Suomessa saa vielä tällä kaudella hiihtää fluorivoiteilla. Voitelupäällikkö Mika Ström kertoi Ilta-Sanomille , että osa suksista oli putsattu huonosti, ja käry johtui siitä.

– Tuo on erittäin tyhmää. He kaivavat itselleen kuoppaa tekemällä noin, Rosjö latasi Expressenille voimasanoin höystettynä.

– He tuhoavat vain omia mahdollisuuksiaan, mutta se on seuraus, kun on tehnyt tuollaisen valinnan, Rosjö sanoo viitaten suomalaisten fluorisääntöön.