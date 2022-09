Suomalaistähden joukkueelle tappouhkauksia – kertoo MTV Urheilulle karmeasta käänteestä ottelun jälkeen

Tapauksesta on Sportbladetin mukaan ilmoitettu poliisille. Kalmarin puheenjohtaja Håkan Brynielsson kertoi ruotsalaislehdelle, että poliisin mukaan kyse on vakavasta uhkauksesta. Kemppi toivoo, että asia selvitetään perinpohjaisesti.

– Selvittävät, että kaikki on kunnossa, ettei tarvitse pelätä. Toivottavasti jäi vaan tuollaiseen viestittelyyn, ettei muuta sitten tapahdu. Eihän se ole ikinä kiva saada tuollaista. Totta kai se laittaa jokaisen surulliseksi ja vähän pelokkaaksi, mutta toivottavasti jäi tuohon yhteen. En ymmärrä enkä hyväksy tuollaista lainkaan, Kemppi päättää.

Kalmar on 20 pelatun ottelun jälkeen sarjassa 11:ntenä. Kemppi on pelannut mainiota kautta. Hän on viimeistellyt pelaamassaan 18 ottelussa kuusi maalia.