Suomalaisten alkuperäisrodut ovat maahanmuuttajia – mansikkien ja mustikkien esi-isät saapuivat kahdesta suunnasta

Kotieläinten ilmaantuminen ei tarkoittanut sitä, että maatalous olisi kertaheitolla syrjäyttänyt aiempia elinkeinoja. Kotieläinten pito on aluksi ollut pienimuotoista ja eläimiä on ollut vähän.

Karjankasvatus ja viljanviljely kulkivat käsi kädessä

– Mielenkiintoista on, että fossiilisista siitepölyistä on havaittu viljakasvien siitepölyn lisääntyneen samaan aikaan. Nämä (kotieläinten ja viljakasvien siitepölyn lisääntyminen) osuvat ajallisesti yksiin, ja näin voitaisiin ajatella, että silloin siirrytään agraariyhteisöön. Kasvatetaan karjaa ja viljellään maata, Niemi kertoo.

– Tämä on mielenkiintoinen kysymys, ja siinä olisi uudelle tutkimukselle aihetta. Saattaa olla, että kotieläimiä on kasvatettu sekä maidon että lihan takia. Ei siihen aikaan varmaankaan ole mitään turhaan kasvatettu, vaan luultavasti on hyödynnetty mikä hyödynnettävissä on.