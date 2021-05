Suomen ensimmäisillä asukkailla oli käytössään oman aikansa huipputeknologiaa – erityinen taito erotti heidät muista

Arkeologi Mikael A. Manninen on yksi kansainvälisen tutkimmusverkoston jäsenistä, joka on tutkinut Suomen, Ruotsin ja Norjan varhaisimpia asuttajia viimeisimmän jääkauden jälkeen. Yli kymmenen vuotta kestäneen tutkimuksen tulokset julkaistiin tammikuussa Antiquity-tiedelehdessä ja maaliskuussa Journal of Archaeological Method and Theory -lehdessä.