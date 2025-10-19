Poliisi kertoo saaneensa myöhään eilen tiedon, jonka mukaan Alajärven Hoiskossa oli havaittu mahdollisesti loukkaantunut karhu.
Poliisi ja paikalliset suurriistavirka-aputoimijat (SRVA) pyrkivät paikallistamaan eläintä yön aikana, mutta eläintä ei ole löydetty.
Poliisin mukaan karhun etsintää on jatkettu myös tänään sunnuntaina, mutta sitä ei ole yrityksistä huolimatta tavoitettu.
Poliisi jatkaa eläimen jäljestämistä yhteistyössä paikallisten SRVA -toimijoiden ja metsästäjien kanssa maanantaina.
Loukkaantunut eläin voi olla vaarallinen ihmiselle, joten poliisi pyytää toistaiseksi ihmisiä välttämään liikkumista seuraavalla alueella:
VT16 Kyyjärventien – Tie nro 68 Vimpelintien – tie nro 7421 Pyhälahdentien välisellä alueella maastossa, kunnes poliisi on saanut eläimen lopetettua tai pystynyt varmistumaan siitä, että eläin pystyy selviytymään luonnossa ja se on poistunut tältä alueelta.