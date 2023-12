Suomalaistapa tekee turmiollista jälkeä – Isometsä: "Toivotaan, että ei tuhoa näitäkin"

Vuorinen sivakoi Toblachissa päivän parhaana suomalaisena hiihtäjänä vapaan sprintin välieriin ja lopputuloksissa seitsemänneksi. Vuorinen on aiemmin yltänyt maailmancupin henkilökohtaisissa kilpailuissa korkeammalle vain Lillehammerin perinteisen sprintissä joulukuussa 2021, kun hän sivakoi viidenneksi.

– Sitäkin taustaa vasten Vuorisen seitsemäs sija on kova veto, Isometsä hehkuttaa.

Sinivalkoisittain lohdullista on osaltaan myös se, että naisissa, joissa Suomella on Kerttu Niskasen myötä suurimmat menestystoiveet, pahimmille kilpakumppaneillekin osui epäonnistumisia.

– Ebba Andersson ei päässyt jatkoon. Heidi Weng ei päässyt jatkoon. Frida Karlsson hiihti vain yhden erän, vaikka sai tietysti bonussekunteja. Jessica Diggins , joka olisi voinut tänään ollut vaikka voittaja, ei päässyt edes finaaliin. He ovat kokonaiskisaa silmällä pitäen pahimpia kantoja kaskessa eivätkä ihan onnistuneet.

"Sopii toivoa"

– Se on kiinni jo vuosia vallalla olleesta suomalaisten tavasta tehdä hidasta, pitkää peruskestävyysharjoittelua. Se syö sprinttiominaisuuksia eikä voi olla näkymättä sprinttimenestyksessä.

– Sprinttimenestys on myös kiinni siitä, onko hiihtäjä olemassaan nopea, vai onko lähtötilanne jo se, että hän on hidas. Se on merkittävä asia, mutta vuosikausien pitkällä peruskestävyysharjoittelulla nopeastakin hiihtäjästä saadaan hidas.