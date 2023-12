Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski heti tylysti lauluun – kolme suomalaista jatkossa

Niskasta on pidetty Tourilla Suomen suurimpana menestystoivona. Vapaan sprintti on hänen heikkoja matkojaan, mutta jääminen 30 parhaan ulkopuolelle rokottaa häntä armotta Tourin kokonaistaistelussa. Hänen tapaansa sprintissä karsintaan jäänyt Pärmäkoski on parhaimmillaan pystynyt Tourilla hyviin suorituksiin.