Suomalaistähdet löivät kovat näytöt tiskiin, Jari Isometsältä lupauksia antava huomio – "Tekivät palveluksen koko joukkueelle"

– Välinepuolella ollaan todella hyvin hollilla. Jos tänään ei olisi ollut välinepuoli kunnossa, siinähän voisi tulla hätä. Nyt iso stressitekijä on poissa. Se on urheilijaltakin pois se stressitekijä.

– Monet arvokisat itsekin hiihtäneenä, niin tämä ensimmäinen matka on hyvin tärkeä urheilijalle. Olit mukana tai et. Iivokin (Niskanen) voi nyt hyvin levollisin mielin tietää, ettei suksien kanssa ole mitään ongelmaa. Olympialaiset, isot kisat ja koronat, niin kyllä niitä stressitekijöitä on ihan tarpeeksi. Nyt yksi iso tekijä on poissa. Tämä on Suomen joukkueelle todella hyvä. Naishiihtäjät tekivät palveluksen koko joukkueelle, Isometsä korostaa.