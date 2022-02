Kommentti: Krista Pärmäkoski lausui ratkaisusanat superpäivän päätteeksi – Suomi pesee muut tärkeimmässä asiassa

Vaikka ladulle lähtisi millainen hirmu, olympiakultaa tai -mitaleita ei voi saavuttaa, jos sukset eivät toimi. Vaikka kyse on äärimmäisestä kestävyyslajista etenkin Zhangjiakoun vuoriston hitailla laduilla, kyse on myös välineurheilusta. Suomen joukkueella välineet toimivat. Toisinpäin käännettynä, hyvilläkään välineillä eivät pärjää kuin itsensä loistokuntoon virittäneet urheilijat.

Zhangjiakoussa on hiihdetty nyt viisi hiihtokisaa, Suomella on kolmen mitalin lisäksi neljä sijoitusta seitsemän parhaan joukkoon. Mikä parasta, huippusijoilla on ollut viisi eri hiihtäjää.

Sitten vedetään päivä happea ennen pariviestipäivää. Kenellä maalla olisi laittaa parempi kaksikko naisten kisaan kuin Suomella? Hiihtotapa kun on perinteinen. Miehiin Iivo Niskasen pariksi ovat tyrkyllä Ristomatti Hakola ja Joni Mäki, joista jälkimmäinen on jo näyttänyt kuntonsa. Hakola on vielä kysymysmerkki, mutta välissä on kaksi matka, joten hänenkin iskukykynsä selviää riittävän ajoissa.