Suomalaissuunnittelijan tyrmäävä iltapuku noteerattiin muotiraamatussa – katso kuvat!

Bridgerton-sarjassakin työskennelleen suomalaissuunnittelijan iltapuku nostettiin muotiraamattu Voguessa julkkisgaalan yhdeksi valopilkuksi.

Suomalais-brittiläisen Catharina Edenin suunnittelema iltapuku valittiin Britannian Voguessa yhdeksi kauneimmista luomuksista, jotka nähtiin huhtikuussa teatterialan vaikuttajista koostuvan The Olivier Awards -gaalan punaisella matolla Lontoossa.

Useiden satojen pukujen joukosta lehti valitsi suosikeikseen yhdeksän iltapukua. Näistä yksi oli pukusuunnittelija Edenin musta, käsin ommeltu iltapuku.

Puku nähtiin käsikirjoittaja Benedict Lomben yllä.

Tämä käsikirjoittaja Benedict Lomben yllä nähty puku valittiin Voguessa yhdeksi gaalaillan kauneimmaksi asuksi.Diana Patient

Eden pitää saavutusta paitsi merkittävänä, myös todella yllättävänä.

Hänen mukaansa gaalojen parhaat puvut valitaan usein julkisuuden henkilöiden yllä nähtyjen asujen joukosta. Lombe on enemmänkin taustavaikuttaja.

Tälläkin kertaa yhdeksän kauneimman puvun kantajina oli myös julkisuuden henkilöitä, kuten Cate Blanchett ja Lesley Manville.

– Se oli minulle hirven suuri helpotus, että pukuni noteerattiin, Eden kertoo MTV Uutisille.

Puku ei nimittäin syntynyt helposti. Eden kertoo, että hänellä oli kaksi viikkoa aikaa suunnitella ja tehdä kyseinen puku.

– Olimme tehneet Benen kanssa eräät kuvaukset, kun hän kysyi, olisiko minulla jotain valmista mekkoa, jonka hän voisi laittaa Olivier Awardseihin, Eden kuvailee.

Valmista iltapukua ei ollut, joten sellainen piti tehdä.

Lähtökohta uudelle puvulle oli se, että koko asukokonaisuus piti tehdä käytetyistä kankaista ja asusteista. Toiveissa oli luoda moderni vintage-puku, joka henkii kantajansa kaltaista "warrior queen" -henkeä.

– Bene halusi jotain todella näyttävää, jossa olisi mukana afrikkalaisfiilistä, ja ajattelin, etten ehdi tehdä sellaista yksin kahdessa viikossa, Eden kertaa.

Lahden muotoiluinstituutissa pukusuunnittelua opiskellut Catharina Eden on työskennellyt muun muassa Alexander McQueenille.

Hän pyysi avukseen stylistiystävänsä Sophie Jones-Cooperin, joka metsästi erilaisia vintage-kankaita ja koruja ympäri Gloucestershirea, jossa kumpikin asuu.

– Lopulta puvun tekeminen oli sellaista leikkimistä, että laitoimme mallinuken päälle kaikenlaisia vaihtoehtoja. Löysimme Sophien vintage-kokoelmista lähes identtisistä sifonkikankaista valmistetut ja helmikirjaillut hameen ja takin, jotka ompelin yhteen mallinuken päällä.

Eden kuvailee koko prosessia vaiherikkaaksi, sillä uusia ideoita syntyi myös Benedict Lomben osalta.

Lombe halusi asuun mukaan vahakangasta, ja Eden puolestaan ideoi puvun selkäpuolelle erilaisista kaulakoruista rakentuvan "vesiputouksen" ja olkapäihin kiinnitettävät, helmistä tehdyt pallot.

– Minua jännitti ihan hirveästi, että pysyvätkö ne pallot kiinni siinä puvussa, Eden nauraa.

Puvussa on useita pieniä yksityiskohtia, jotka on koottu käytetyistä kankaista ja asusteista.Catharina Eden

"Sormenpääni olivat tunnottomat"

Pukua tehtiin hyvin intensiivisesti kaksi viikkoa, ja Eden kiitteleekin miestään lastenhoitoavusta, sillä hän itse teki pitkiä työpäiviä.

– Sormenpääni olivat tunnottomat, kun sain puvun valmiiksi.

Puvun arvo on Edenin mukaan useita tuhansia euroja, sillä siihen käytetty työtuntien määrä on merkittävä.

Suomalaisuus näkyy Edenin mukaan puvussa siten, että siinä ei ole hänen mielestään mitään ylimääräistä.

– Karsin kaikki epäolennaiset pois ja mietin, mikä on oikeasti tärkeää ja asian ydin. Vaatteiden pitää korostaa kantajan sielua.

Tältä puku lopulta näytti punaisella matolla, jossa Lombella oli myös pukua mukaileva kampaus:

Suomi-maisema löytyi maaseudulta

Lontoossa pitkään asunut ja hääpukuja suunnitellut Eden on työskennellyt muun muassa huippusuunnittelija Alexander McQueenin yrityksessä ja pyörittänyt omaa vaatetehdasta.

Nykyään hän elää rauhallista perhe-elämää miehensä ja kahden lapsensa kanssa pienemmällä paikkakunnalla, koska hän halusi päästä lähemmäs luontoa.

– Halusin tuoda lapset paikkaan, joka muistuttaa Suomea. Täällä Gloucestershiressa on metsää, luontoa ja jokia.

Hän toivoo elättävänsä itsensä jatkossa oman asuinalueensa pukusuunnittelijana.

– Tämä on alkuaskel siihen, että voin tehdä red carpet -pukuja jatkossa myös täällä Englannissa. En kaipaa erityistä huomiota ja tykkään tehdä asioita vaatimattomammin. Tärkeintä on, että pääsen tekemään sitä, mitä rakastan.

Netflixin suositun Bridgerton-sarjan toiselle kaudella puvustajana työskennellyt Eden on suunnitellut aiemmin punaisella matolla nähtyjä iltapukuja lähinnä suomalaisjulkkiksille.

Lahden muotoiluinstituutissa opiskellessaan Eden suunnitteli Linnan juhlissa nähdyn paljettipuvun Leena Harkimolle vuonna 2007. Edenin uusin, tekonahasta tehty luomus nähtiin Marja Hintikan yllä tammikuussa Kultainen Venla -gaalassa.

Entä miten arvokkaana asiana Eden näkee Vogue-lehden artikkelin uransa kannalta?

– Vogueen ei pääse helposti, eikä kukaan pysty vaikuttamaan heihin mitenkään, sillä he tekevät täysin omat valintansa. Siksi se tuntui erityisen hienolta, Eden sanoo ja jatkaa.

– Tosin en kertonut artikkelista edes ystävilleni, joten kun he huomasivat sen, he olivat todella yllättyneitä ja iloisia puolestani. Ehkä se on tätä suomalaista vaatimattomuutta, etten edes tajua kertoa tällaisista asioista kellekään, Eden naurahtaa.