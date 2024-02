Neuvolahoitajan sanat muuttivat Miro elämän suunnan – päätyi suunnittelemaan mekon, jonka Adele valitsi ylleen

Hämäläisellä on Alankomaista käsin toimiva Elzinga-vaatemerkki ystävänsä kanssa, ja merkin vaatteita on nähty nimekkäillä henkilöillä. Heidän joukkoonsa lukeutuvat muun muassa RuPaul's Drag Race -ohjelmasta tunnettu Michelle Visage sekä muusikot Róisin Murphy ja Adele .

Hämäläinen on tiennyt käytännössä aina haluavansa muotisuunnittelijaksi. Siitä on myös osittain kiittäminen erästä neuvolantätiä vuosikausien takaa.

– Ehkä 5-vuotiaana olin neuvolakäynnillä ollessani piirtänyt jotain prinsessoja, ja sitten neuvolantäti sanoi jotain, että "ehkä hän on aikamme seuraava Christian Dior". En tietenkään tiennyt, kuka hän on tai mikä edes on muotisuunnittelija. Ja äiti selitti minulle varmaan kotimatkalla, että mitä se on. Ja siltä istumalta päätin, että haluan olla muotisuunnittelija.