Paula ja Meira Noronen: Avioero

Paula Noronen ja hänen Meira-puolisonsa ovat päätyneet avioeroon.
Kirjailija ja televisioesiintyjä Paula Noronen ja hänen puolisonsa Meira ovat eronneet. Asia vahvistetaan MTV Uutisille Helsingin käräjäoikeudesta.
Pari haki eroa yhdessä 23. joulukuuta vuonna 2024.
Heidän avioeronsa astui voimaan 14. heinäkuuta 2025.
Paula ja Meira Norosella on kaksi yhteistä lasta.
Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.
