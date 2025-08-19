92-vuotias Joan Collins yllättää uikkarikuvalla – pohtii seuraavaa siirtoaan

Legendaarinen näyttelijä hurmaa somejulkaisullaan.

Legendaarinen näyttelijä Joan Collins, 92, ilahdutti fanejaan julkaisemalla Instagramiinsa tuoreen uikkarikuvan. Otoksessa ikoninen Collins nauttii auringosta Etelä-Ranskassa.

Collins poseeraa kuvassa aurinkotuolilla punainen hellehattu päässään, sekä turkoosit suuret korut ranteissaan ja korvissaan.

Aurinkoisen otoksen kuvatekstissä Dynastia-tähti vihjailee jo seuraavasta roolistaan Murder Between Friends -elokuvan mahdollisessa jatko-osassa.

– Sillä välin rentoudun Etelä-Ranskassa 32 asteen helteessä. Mietin samalla seuraavaa siirtoani tai seuraavaa elokuvaani, tekstissä lukee vapaasti suomennettuna.

Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

Näyttelijätähden fanit innostuivat vihjailevasta postauksesta.

– Joan Olet uskomaton, yksi kommentoi.

– Kaunis kuva niin kuin aina, toinen hehkuttaa.

– Toivottavasti itsekin mietin seuraavaa siirtoani yhdeksänkymppisenä. Olet inspiraatio, kolmas kirjoittaa.

Collins on vuosien varrella avoimesti kertonut ikääntymisestä ja korostanut, että hän ei ole tehnyt kasvoillensa kirurgisia toimenpiteitä.

Vuonna 2012 hän kertoi Glamour-lehden haastattelussa, että on kerran kokeillut botoxia, mutta luopui siitä.

– Se sattui helvetisti, hän totesi tuolloin.